Direktiv 8020 droppet The Dark Pictures navnekonvensjon for å "sikre at budskapet vårt er klart"

Hvis du har fulgt utviklingen av Directive 8020, det neste skrekkprosjektet som kommer fra utvikleren Supermassive Games, vil du kanskje legge merke til at tittelen har droppet The Dark Pictures-taggen. Det er ganske enkelt nå kjent som Directive 8020 og ikke The Dark Pictures: Directive 8020 som det opprinnelig var, og det er faktisk en veldig god grunn til dette.

I et nylig intervju med Supermassive Games spurte vi om årsaken bak denne endringen, som kreativ direktør, Will Doyle, forklarte at det for det meste er i et forsøk på å gjøre meldingene mer tydelige og tydelige for fans både nye og gamle.

"Direktiv 8020 utspiller seg i den samme delte verdenen som våre andre titler. Det er et intenst, forgrenet narrativt spill der valgene dine betyr noe, og du styrer en rekke karakterer der alle kan leve eller dø. Deluxe-utgaven av spillet inneholder kostymesett og samledukker som fremhever karakterer og monstre fra våre tidligere Dark Pictures-spill. Så ja - 100 % Dark Pictures.

"Vi er glade for å fortsette serien, men etter en kort pause ville vi forsikre oss om at budskapet vårt er tydelig for publikum. Etter at vi avsluttet sesong 1 av Dark Pictures Anthology, gjennomførte vi en omfattende spillerundersøkelse som forberedelse til direktiv 8020. Denne studien avslørte at mange nykommere trodde at de måtte spille gjennom spillene våre i rekkefølge - delvis på grunn av begreper som "sesong".

"For Directive 8020 har vi valgt taglinen "A Dark Pictures Game", som forteller fansen at det er en del av det delte universet, uten å antyde at det er en nødvendig oppfølger til andre spill i serien."

Direktiv 8020 er på trappene med planer om lansering på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 12. mai. Med debuten rett rundt hjørnet kan du lese hele intervjuet vårt med Supermassive Games her.