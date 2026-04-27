Direktiv 8020: Vi snakker om AI, spilletid, skrekkinspirasjon og The Dark Pictures-forbindelsen med Supermassive Games

HQ

Det har vært en lengre reise enn først forventet, men i mai kommer Supermassive Games tilbake og tilbyr neste kapittel i The Dark Pictures-universet. Dette er kjent som Directive 8020, og er en science-fiction-skrekkhistorie som følger et mannskap av astronauter som prøver å overleve på et isolert fartøy mens de blir plaget av formskiftende skapninger som tørster etter blod.

Med planlagt lansering for PC, PS5 og Xbox Series X/S den 12. mai, fikk vi nylig sjansen til å snakke med Supermassive og spesielt kreativ direktør, Will Doyle, for å lære litt mer om Directive 8020. Fra skrekkinspirasjoner, actionfylt gameplay, AI i spillutvikling, forventet kjøretid og The Dark Pictures-tilkobling, diskuterer vi dette og mer i hele intervjuet du kan lese nedenfor.

HQ

Gamereactor: Det ser ut til at dere har droppet The Dark Pictures-merkevaren fra spillet. Er Directive 8020 fortsatt klassifisert som en del av denne bredere serien, eller er det et helt frittstående prosjekt?

Doyle: "Directive 8020 foregår i den samme verdenen som våre andre titler. Det er et intenst, forgrenet fortellende spill der valgene dine betyr noe, og du kontrollerer et persongalleri der alle kan leve eller dø. Deluxe-utgaven av spillet inneholder kostymesett og samledukker som fremhever karakterer og monstre fra våre tidligere Dark Pictures-spill. Så ja - 100 % Dark Pictures.

Dette er en annonse:

"Vi er glade for å fortsette serien, men etter en kort pause ville vi forsikre oss om at budskapet vårt er tydelig for publikum. Etter at vi avsluttet sesong 1 av Dark Pictures Anthology, gjennomførte vi en omfattende spillerundersøkelse som forberedelse til direktiv 8020. Denne studien avslørte at mange nykommere trodde at de måtte spille gjennom spillene våre i rekkefølge - delvis på grunn av begreper som "sesong".

"For Directive 8020 har vi valgt taglinen "A Dark Pictures Game", som forteller fansen at det er en del av det delte universet, uten å antyde at det er en nødvendig oppfølger til andre spill i serien."

Gamereactor: Hvordan har den ekstra utviklingstiden etter forsinkelsen gjort det mulig for dere å forbedre og videreutvikle Directive 8020?

Doyle: "Vi vet at fansen vår har ventet tålmodig på Direktiv 8020 helt siden det ble teaset for på slutten av Djevelen i meg. Vi ønsket virkelig å bruke den ekstra tiden til å fokusere på finpussing og skape den beste versjonen av spillet vårt. I likhet med de andre spillene våre er Directive 8020 ekstremt filmatisk, så all ekstra tid brukt på redigering og finpussing kommer virkelig helhetsopplevelsen til gode. Vi er veldig begeistret for det vi har fått til, og vi håper fansen vår også elsker det."

Dette er en annonse:

Gamereactor: Hva var inspirasjonen bak historien om Direktiv 8020, og hvor mye research om romfart gjorde du i forberedelsene?

Doyle: "Hvert av Dark Pictures-spillene har tatt utgangspunkt i en annen skrekksjanger. Denne gangen ønsket vi å utforske romskrekk. John Carpenters "The Thing" var en stor inspirasjonskilde, først og fremst fordi vi ønsket å skape et monster som kunne skifte form. I årenes løp har mange av fansen vår bedt oss om å lage et spill basert på The Thing, sannsynligvis fordi temaet tillit passer så godt med valg- og relasjonsmekanikken vår. Og monsteret i seg selv er selvsagt ganske sykt!

"Men denne historien er inspirert av mange forskjellige filmer - Aliens, Sunshine, Life med flere - og bøker, blant annet H.P. Lovecrafts "Mountains of Madness". Den er også delvis en oppfølger til "House of Ashes", den tredje Dark Picture.

"Vi gjorde en del research da vi skapte denne. Historien tok egentlig utgangspunkt i to virkelige inspirasjonskilder: For det første månelandingene, der Apollo 10 (som i praksis var prøvelandingen for den faktiske landingen) fikk for lite drivstoff for å forhindre at mannskapet skulle forsøke å lande selv. I vår historie blir romskipet Cassiopeia sendt til Tau Ceti f for å gjøre en lignende prøveflyvning, og det har også for lite drivstoff. For det andre var direktiv 8020 et NASA-direktiv fra den virkelige verden, som innførte karanteneprosedyrer dersom mannskapet på romfergen skulle støte på utenomjordisk liv i rommet."

Gamereactor: Hvordan har det å fokusere på et futuristisk premiss endret hvordan dere går frem for å skape frykt hos spillerne?

Doyle: "Det at spillet foregår i verdensrommet gir oss så mange muligheter til å skape følelser av frykt (og undring!). Samtidig som det er så stort, er det også intimt, siden dere er innesperret sammen i et fartøy. Klaustrofobi og isolasjon er også viktige følelser. Verdensrommet er skremmende, ettersom du i praksis er omgitt av døden. Alt utenfor boblens vegger er fiendtlig innstilt til menneskelig liv. Det gjør det til en perfekt setting for en skrekkhistorie."

Gamereactor: Hva var det som gjorde Lashana Lynch til et så godt valg for rollen som astronauten Young?

Doyle: "Hun var strålende! Vi ville ha en britisk kvinnelig hovedrolle i spillet vårt, og vi var så glade for å få Lashana med på laget. Hun er på toppen av sin karriere, etter å ha spilt hovedrollen i The Day of the Jackal, The Woman King, Captain Marvel og 007-serien. Så vi følte oss veldig heldige som fikk henne med oss. Hun leverte virkelig varen i sin opptreden, og ga oss den karakteren av "Young" som vi virkelig ønsket da vi skapte henne."

Gamereactor: Med utenomjordiske livsformer som imiterer mennesker på kortene, hvordan vil disse påvirke samarbeidsspillet? Vil det være et Among Us-lignende bedrager-system å forholde seg til?

Doyle: "Flerspillermodusen er et sofasamarbeid med opptil fem spillere, der hver spiller kontrollerer en karakter om gangen. Dette vil bli speilet nøyaktig i nettversjonen, som vil bli utgitt i en gratis oppdatering etter lanseringen.

"Det er ikke noe "Among Us"-system - dere er alle på samme side. I stedet spiller du deg gjennom historien sammen med vennene dine, og underveis tar du avgjørelser som påvirker hvordan historien utspiller seg. Dere kan samarbeide om å bli enige om avgjørelser, eller dere kan bare ta deres egne valg og leve med konsekvensene for gruppen."

HQ

Gamereactor: Det virker som om spillet vil være det mest praktiske og actionfylte vi har sett til dags dato fra Supermassive, så hvordan har du gått frem for å nærme deg vanskelighetsgraden, balansere spillet mellom veteranspillere og mindre kjente personer som kanskje stiller inn gjennom samarbeidsfunksjonen?

Doyle: "Direktiv 8020 inneholder intense møter med sanntidstrusler, men disse øyeblikkene kan skreddersys etter eget ønske ved hjelp av vanskelighetsgrad og tilgjengelighetsinnstillinger. På den enkleste vanskelighetsgraden kan figuren din alltid utnytte en svært tilgivende pareringsmekanikk når han eller hun blir trengt opp i et hjørne. Vi tilbyr også en tilpasset vanskelighetsgradsmodus der du kan skreddersy møtene etter dine egne preferanser - for eksempel ved å spille QTE-er på Hard, men sette pareringene for sanntidstrusler til Easy. Dette fungerer både i enspillermodus og i flerspillermodusen vår.

"Direktiv 8020 er mer praktisk enn våre tidligere titler, men det inneholder fortsatt umulige dilemmaer, intens filmdramatikk, hemmeligheter og alt det andre du elsker fra våre tidligere Dark Pictures-spill."

Gamereactor: Hva er grunnen til at det ikke er støtte for flerspiller på nett ved lansering?

Doyle: "Det er rett og slett et spørsmål om tid. Vi har fokusert på å gjøre flerspillerdelen for enspiller og flerspillerdelen for offline co-op på sofaen så sterk som mulig. Den ekstra finpussen er noe vi er stolte av."

Gamereactor: Hva er Supermassive Games' tilnærming til bruk av kunstig intelligens i prosjektene sine? Har dere et sett med retningslinjer som dere følger?

Doyle: "Historien i Directive 8020 utforsker hva det vil si å være menneske, så det er ingen overraskelse at dette spillet utelukkende er laget av mennesker."

Gamereactor: Hvor lang tid regner du med at en gjennomspilling av Direktiv 8020 vil ta?

Doyle: "Hvis du fordyper deg i historien og virkelig graver deg ned i hemmelighetene og messenger-interaksjonene, er det omtrent 8 timer langt. Siden det er et valgspill, kan det ta slutt tidligere enn det hvis du tar feil avgjørelser! Men den første gjennomspillingen er bare begynnelsen. Vi har introdusert en ny funksjon i Direktiv 8020 som heter Vendepunkter. Dette "historiekartet" gir spillerne mulighet til å spole tilbake og gå tilbake til viktige avgjørelser, noe som skreddersyr opplevelsen til ulike spillestiler. Noen spillere vil ønske å avdekke alle mulige utfall eller bare følge en annen vei ved å holde en favorittkarakter i live. Vi forventer at dette vil øke tiden spillerne bruker på spillet med mange flere timer. Vi har hatt testgrupper som har brukt mer enn 20 timer på å grave seg ned i alle mulighetene som historien kan by på."

Gamereactor: Har dere tenkt på å bringe Directive 8020 til Switch eller Switch 2?

Doyle: "For øyeblikket er vi fullt fokusert på lanseringsplattformene - PlayStation 5, Xbox Series X/S og PC."

Gamereactor: Hva er det neste for The Dark Pictures-serien og Supermassive Games? Ser dere for dere flere kapitler i serien?

Doyle: "Vi har fullt fokus på Direktiv 8020 akkurat nå, og gleder oss til det lanseres. Vi undersøker selvfølgelig alltid andre historier og ideer for Dark Pictures-serien, og vi jobber med noen av disse nå."

HQ

Takk til Supermassive og Doyle for at de tok seg tid til å svare på spørsmålene våre. Igjen, du vil kunne spille Directive 8020 om rundt to uker, når spillet lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X / S 12. mai.