Direktiv 8020 vil få oss til å stille spørsmål til vennene våre i flerspillermodusen

Akkurat som i The Dark Pictures Anthology, vil vi også i det nye bidraget i serien av skrekktitler fra Supermassive Games kunne spille sammen med vennene våre. Å gi spillerne kontroll over individuelle karakterer er en sikker måte å øke innsatsen gjennom spillingen, spesielt i en tittel som Directive 8020, der så mange mennesker kan dø eller vende seg mot deg.

I traileren nedenfor viser Supermassive Games det ideelle flerspiller-scenarioet i "filmkveld"-stil, der du og noen få venner starter og avslutter kampanjen i Directive 8020, og gjør så mye dere kan for å overleve på et romskip som angripes av en formskiftende utenomjordisk livsform. Du og opptil fire venner kan sende håndkontrollen rundt på ulike tidspunkter i spillet, når perspektivet skifter til en ny karakter.

Med det formskiftende aspektet ved direktiv 8020s monster, blir vi rådet til å ikke engang stole på vennene våre, da du aldri vet hvem som kan være en skurk i forkledning. Vi ser for oss at dette kan være spesielt interessant over en online-tilkobling, ettersom online flerspiller vil bli lagt til i en oppdatering etter lanseringen av Directive 8020, slik at vi potensielt kan bli lurt av vennene våre, noe som virkelig setter spørsmålstegn ved tilliten vår.