Dirt 5, Code Vein, Pillars of Eternity 2 og fler inntar Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

Siden Shadows of the Damned har blitt en del av Xbox Game Pass i dag og vi dermed har fått det siste annonserte spillet for første del av måneden kan Microsoft nå avsløre hva som venter de neste tolv dagene.

Utvalget blir helt klart variert fremover, for følgende spill kommer til Xbox Game Pass resten av måneden:



Mot slutten av måneden vil følgende spill også fjernes fra tjensten: