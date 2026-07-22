Disc Golf Masters Forhåndsvisning av Early Access: En lovende start som viser stort potensial

Discgolf er en fantastisk sport, slik er det bare. Jeg spiller jevnlig og har brukt mange timer på å lete etter plastskiver i høyt gress, busker og i vassdrag. Jeg er ikke spesielt flink til det – faktisk slett ikke – men det er likevel kjempegøy, og «glad amatør» er en betegnelse jeg er stolt av å omfavne. Jeg ser også ganske mye på discgolf. Det er fascinerende å se verdens beste discgolfspillere kaste skiver med nesten overmenneskelig presisjon på måter som ikke burde være mulig. Jeg vil aldri nå det nivået i virkeligheten, men kanskje digitalt? Takket være Disc Golf Masters kan det faktisk være mulig.

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Disc Golf Masters er et spill som nylig ble lansert i Early Access og som, passende nok, ble utviklet i Finland. Finland er tross alt noe av et discgolf-mekka i Europa, et område hvor andre sjelden har mye å si, i hvert fall ikke når det gjelder å produsere utøvere i verdensklasse innen sporten.

Du må innrømme at utsikten er nydelig. Disc Golf Masters kan imidlertid ikke skryte av å tilby en overveldende visuell opplevelse.

Det er viktig å være nøye når man sikter og deretter kaster.

Spinoff Games bryter ny mark her, og de gjør det på et nesten perfekt valgt tidspunkt. Discgolf har aldri vært så stort som det er nå, og selv om det har blitt gitt ut et og annet discgolfspill tidligere, har ingen kommet i nærheten av ambisjonsnivået og kvaliteten til « Disc Golf Masters. Når det er sagt, er det heller ikke perfekt, og siden det er et Early Access-spill, er det neppe å forvente. Ikke ennå, i alle fall.

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Det jeg liker best med Disc Golf Masters, er de intuitive kontrollene. Tenk for eksempel på kontrollene i « Skate, der du utfører triks ved å sveipe styrespaken frem og tilbake, eller måten du skyter på i NHL-spill. Du kaster disken i « Disc Golf Masters på nøyaktig samme måte, ved å enkelt bytte mellom backhand og forehand ved å trykke på X-knappen på kontrolleren, sikte med venstre styrespak og sende disken av gårde med den høyre. Du må imidlertid bevege styrespaken rett, for hvis du avviker for mye fra en rett linje, går det fort galt – noe jeg er vant til, både i virkeligheten og i spillet.

Du kan også kaste med en «ansats» – det vil si at du løper før du skyver disken av gårde – og da er det plutselig flere faktorer du må holde styr på. Etter en stund faller det på plass, og det føles helt naturlig. Hvor hardt du kaster, avhenger også av hvor langt bak du trekker spaken før du kaster, så det finnes virkelig mange måter å takle banene på.

Nei, jeg har ikke klart en hole-in-one… ennå.

Å gå utenfor banen er ikke helt uvanlig under en runde med discgolf.

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Jeg setter pris på at Spinoff har lagt ned mye arbeid i hvordan disken samhandler med underlaget. Ulike overflater påvirker den på forskjellige måter, slik at den enten stopper tidligere eller, omvendt, glir lenger etter at den har landet. Det er tydelig at de har som mål å lansere den ultimate discgolfsimulatoren, og dette merkes selv når disken er i luften. Vinden påvirker kastene dine tydelig, og det finnes ulike teknikker og mekanismer som er avgjørende for å få disken dit du vil ha den.

Noe annet jeg virkelig setter pris på, er at de har sikret seg lisenser for ekte disker. Flere modeller jeg har i min egen bag, er med i spillet, og dette gir spillet et ekstra løft når det gjelder realisme. Latitude 64, Discmania, Westside Discs og Kastaplast har lånt ut diskene sine til spillet, og det er mer enn bare en fin detalj; det gir spillet mer substans også. Flere merker er også på vei, og jeg håper spesielt på MVP, som lager mine absolutte favorittdisker.

Takk!

Spillet er litt tynt for øyeblikket. Det er bare tre baner å velge mellom, men heldigvis finnes de i forskjellige varianter med varierende vanskelighetsgrader. Du låser opp nye varianter ved å oppfylle kravene i den forrige versjonen, noe du også blir belønnet for med en ny disk. Hver gang du kaster, tjener du også «aktivitetspoeng», som til slutt lar deg låse opp mer innhold via en fane i spillet kalt «Reward Tracker». Der finner du alt fra disker til nye briller du kan pynte karakteren din med. Så selv om spillet er relativt sparsomt når det gjelder innhold, er det definitivt nok til å holde deg underholdt akkurat nå.

Det er likevel noen store ulemper. Karakterredigereren er for eksempel svært enkel, og du kan bare velge mellom noen få forskjellige ansikter, et par frisyrer og hudfarger. Det er også tydelig at de ikke har lagt mye arbeid i å lage stilige karaktermodeller... for, for å være ærlig, ser de ikke helt riktige ut.

Det er mange nye plater å låse opp, som du deretter kan legge til i sekken din.

Tre baner – et tall som kommer til å øke.

Et større problem er at spillet ikke er optimalisert ennå og hakker ganske mye fra tid til annen. Dette til tross for at jeg har spilt det på en datamaskin med 32 GB RAM, en kraftig prosessor og et 5070-grafikkort. Jeg kan fortelle deg at det er ganske irriterende, for å si det mildt, når det hakker akkurat i det øyeblikket du skal kaste. Det er også mange feil, men for det meste mindre feil som Spinoff lett vil kunne fikse. En morsom feil gjorde at jeg fikk æren av å stå på toppen av en lyktestolpe og kaste, antakelig fordi jeg hadde landet rett under den.

Jeg gleder meg virkelig til å følge med på « Disc Golf Masters i tiden frem mot 1.0-utgivelsen. Det jeg har spilt så langt ser veldig lovende ut, og hvis du sjekker ut utviklingsplanene deres, er det masse spennende innhold å se frem til. Jeg håper imidlertid at de inkluderer en karrieremodus der du kan utvikle spilleren din og gå fra amatør til proff på DGPT-turneringen. Vi får se hvordan den delen blir… men jeg håper i alle fall på mer.

Jeg kommer tilbake med en anmeldelse når spillet er offisielt utgitt, men det er minst et år til, og vi får se hvordan spillet ser ut da. Selv nå er det definitivt verdt å prøve, spesielt hvis du, i likhet med meg, elsker en runde med discgolf i det fri.