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Steven Spielberg er kjent for mange ting, og en av dem er hans kjærlighet til romvesener. Hans neste film etter Jaws, Close Encounters of the Third Kind (1977), behandlet temaet UFO-observasjoner og møter med romvesener med uvanlig realisme og positivitet. Den droppet B-film-klisjeene og tok seg selv på alvor, og gikk bort fra metaforer for «den andre», det fremmede og ukjente med ondsinnede intensjoner, og fungerte som en påminnelse om vår ubetydelighet i universet, en oppfordring til ydmykhet og, forhåpentligvis, til enhet som art.

Til tross for suksessen til Close Encounters, har få filmer etterpå utforsket temaet utenomjordisk liv fra et jordnært synspunkt, uten å bruke dem som påskudd for skrekk eller action, men i stedet behandlet dem seriøst og med troverdighet, slik at vi tror de kan være ekte, og ved å sette fokus på oss, som en prøve på menneskeheten. Contact av Robert Zemeckis, basert på Carl Sagans roman, og Arrival av Denis Villeneuve, basert på Ted Chiangs novelle, er de fremste eksemplene, og nå slutter Spielberg sin egen sirkel med « Disclosure Day », som er en av hans beste og mest originale moderne filmer.

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Det første man må merke seg er at Disclosure Day føles akkurat slik man forventer av en film av Steven Spielberg og bærer hans DNA overalt, fra historien og karakterene til temaene filmen utforsker, fra måten kameraet stadig beveger seg rundt skuespillerne på eller hvordan lyset brukes på uttrykksfulle måter av filmfotograf Janusz Kamiński, og selvfølgelig et nytt mesterverk og pulserende lydspor av John Williams. Alt har hans stil, men viktigst av alt er at all den visuelle stilen går hånd i hånd med en solid og original historie som fanger nysgjerrigheten din fra første minutt og ikke slakker av i løpet av to og en halv time, men blir bedre for hvert skritt og hver vending.

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Filmen følger hovedsakelig to karakterer, spilt av Emily Blunt og Josh O'Connor. Blunt er en værmelder som lider av uforklarlige syn og glimt, og O'Connor ønsker å avsløre for offentligheten informasjon og dokumenter som beviser at romvesener er ekte og at det amerikanske forsvarsdepartementet har visst dette i flere tiår (for 79 år siden krasjet et UFO i Roswell, ifølge konspirasjonsteorier, som for øvrig også er Spielbergs alder...).

Hele filmen er en stor jakt der regjeringsembetsmenn ledet av Colin Firth prøver å fange dem, og blander biljaktscener og til og med et James Bond-lignende stunt med et tog, med delvise, ehem, avsløringer av informasjon, noe som gir deg nok tid til å lage dine egne teorier og holde hjernen aktiv mens filmen utvikler seg. David Koepp balanserer matematisk alle virkemidlene han har til rådighet: mystikk, action, romantikk, til og med litt humor, for å underholde deg samtidig som han reiser store spørsmål om verden og oss selv: hvordan ville vi reagere hvis sannheten ble kjent? Ville verden være et bedre sted?

Det er interessante utforskninger (om enn kanskje litt overfladiske) av tro og menneskers behov for å tro, der religion presenteres som et av de største hindrene for at verden skal få vite at romvesener er virkelige. Filmen velger også å sette historien inn i en kontekst av en forestående tredje verdenskrig som det er uhyggelig lett å forholde seg til når man ser den (selv om den gjentar klisjeen med å bruke Nord-Korea som Hollywoods faste trussel mot verdensfreden, som i det nye Call of Duty), og viser et samfunn i kaos og på randen av sammenbrudd. I denne sammenhengen, ville det å bevise eksistensen av utenomjordisk liv som går utover vår forståelse få oss til å føle oss mer forent?

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På et mindre og mer personlig plan forblir Spielbergs troper om barndomstraumer fra ødelagte familier og utgjør en stor del av filmen, selv om de, i motsetning til mange av hans filmer, er de her delt opp i flere små doser som ikke tar for mye tid, men fungerer som grunnlaget for mange av karakterene, og velger klokt å antyde fremfor å avsløre, noe som gjør det lettere for seerne å knytte seg til karakterenes følelser fremfor deres opplevelser, og bygger på ideen om at ondskap kommer av mangel på kjærlighet uten å være for påtrengende.

Faktisk bidrar de delte hovedrollene til Blunt og O'Connor og mysteriene som Koepps manus velger å holde skjult (om disse to, men også om Firth og Colman Domingos birollefigurer) til at filmen føles mer universell, og det er poenget: selv om det er et spennende eventyr, handler filmen mindre om dem og mer om menneskeheten, om oss selv, og stiller noen spørsmål, men overlater andre ting til tolkning. Når det er sagt, og uten å ta noe fra de andre, er det rimelig å si at det for det meste er Blunt som bærer filmen på sine skuldre med en Oscar-verdig prestasjon.

Noen, meg inkludert, ville ha foretrukket mindre fokus på action og spektakulære scener og en mer dyptgående utforskning av temaer og spørsmål som bare blir kort berørt, men når alt kommer til alt er « Disclosure Day » en Spielberg-Koepp-film, noe som betyr at den må balansere dybde med underholdning. Resultatet er en sommerblockbuster på en måte få regissører klarer lenger uten å være avhengige av eksisterende IP eller overless den med action og humor til det utmattende.

Den er vilt underholdende, nesten som en spionthriller med storslåtte actionsekvenser og avsløringer med sympatiske karakterer, men den er godt balansert med tunge temaer og en intelligent nektelse av å forklare alt, noe som involverer publikum og etterlater dem med en enorm emosjonell tyngde.

Og for de der ute som er ufologifanatiker, kan de være sikre på at Spielberg og Koepp har motet til å ta temaet sitt på alvor uten å latterliggjøre det eller tilsløre det med metaforer eller dobbeltbetydninger. I en tid hvor konspirasjonsteorier insisterer på å ødelegge samfunnet vårt, anser jeg fortsatt ufologi som den vakreste og sunneste av konspirasjonene, fordi den, i motsetning til mange andre konspirasjonsteoretikere som tror de vet alt, holder oss med beina på jorden og minner oss om at vår eksistens i dette universet er anekdotisk i det store og hele.