Disclosure Day er den offisielle tittelen på Steven Spielbergs UFO-film

Vi har lenge visst at den legendariske regissøren Steven Spielberg jobber med en film om UFOer. Nå er det offisielt avslørt at den heter Disclosure Day, og har premiere 12. juni 2026.

I hovedrollene ser vi Josh O'Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo med flere, og vi følger en rekke individer som ser ut til å ha oppdaget at menneskeheten ikke er alene blant stjernene. Vi ser ingen romvesener i traileren nedenfor, da det ser ut til at det meste av Disclosure Day vil handle om å få sannheten ut til verden og se hvordan den reagerer på svaret på vårt ultimate spørsmål.

Autoriteter prøver å få sannheten stoppet, det er politibiler som kjører gjennom gjerder, merkelige hjort og fugler som leder en liten jente inn i skogen. Det er et mysterium for oss akkurat nå, men siden Spielberg står bak linsen, gleder vi oss til å se mysteriet utfolde seg i juni neste år.