Disclosure Day får nok en kryptisk trailer

HQ

Mysteriet rundt Spielbergs nye UFO-film fortsetter å vokse, ettersom han fortsetter å erte oss med kryptiske detaljer og ledetråder. Og nå har det blitt sluppet enda en trailer, som riktignok gir oss en håndfull nye godbiter å gruble over, men som også fortsetter å holde kortene tett til brystet.

Premieren er satt til 12. juni og vil også bli vist i IMAX der det er mulig, noe som absolutt er verdt å sjekke ut hvis du har sjansen. Selve filmen dreier seg om en alternativ fremtid der menneskeheten blir tvunget til å konfrontere det faktum at det tross alt finnes liv der ute i verdensrommet.

Rollelisten er mildt sagt imponerende, med navn som Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson og Colman Domingo. Og det er like imponerende bak kamera, der Spielberg samarbeider med sin vanlige sidekick David Koepp, og på toppen av det hele er til og med John Williams tilbake. Deres trettiende samarbeid på rad.

Er du spent på Disclosure Day?