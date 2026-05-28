Disclosure Day gir oss et glimt av utenomjordisk liv i siste trailer

Er en hjort et romvesen? Det ser slik ut, for i den siste traileren til Steven Spielbergs kommende Disclosure Day ser vi et bilde av en hjort bli til et bilde av et stort romvesen med insektøyne, noe som bekrefter hvordan den legendariske regissørens syn på vesener fra et fjerntliggende solsystem ville sett ut.

Som vi ser gjennom resten av traileren handler filmen egentlig ikke om romvesenene selv, men mer om menneskene på planeten Jorden. Hvordan reagerer vi på å vite at vi ikke er alene i universet? Hva skjer med menneskene som fant ut sannheten før myndighetene var klare til å avsløre noe for offentligheten? Dette er spørsmål vi vil få svar på i filmen, ettersom Spielberg ønsker å ta for seg de høyst reelle mulighetene som kan oppstå dersom en slik hendelse skulle finne sted i vår verden.

I tillegg til et overraskende romvesen på slutten, dukker Spielberg selv opp i traileren som en annen hyggelig overraskelse. Han sier at han tror mye sterkere på at vi ikke er alene i universet nå enn han gjorde da han spilte inn Nærkontakt. Han tror på mer enn bare eksistensen av utenomjordisk liv, og mener at det finnes andre intelligente sivilisasjoner der ute.

Hva ville skje hvis vi fant ut om dem? Finn ut av det den 12. juni, og sjekk ut traileren nedenfor: