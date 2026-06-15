Disclosure Day gir Steven Spielberg hans hittil beste åpningshelg på kino for en originalfilm

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Disclosure Day, den nyeste filmen fra den legendariske regissøren Steven Spielberg, har gitt ham en ny personlig rekord for en åpningshelg med en originalfilm. Filmen følger verdens reaksjoner når den oppdager at romvesener faktisk finnes, og er delvis science fiction, delvis mysteriethriller, og har fylt kinosalene.

Ifølge Box Office Mojo har « Disclosure Day » tjent inn nesten 93 millioner dollar i åpningshelgen. Med et rapportert produksjonsbudsjett på rundt 115 millioner dollar og et markedsføringsbudsjett på 80 millioner dollar, vil « Disclosure Day » trenge noen flere slike helger for å gå i null, men med en regissør som Spielberg virker det tvilsomt at Universal kun er opptatt av å tjene penger ved å la den 79 år gamle regissøren stille seg bak kameraet igjen. Hvis du vil se om « Disclosure Day » er verdt å sjekke ut selv, kan du lese vår anmeldelse her.

Ellers på kinoene ser vi at skrekkfilmene «Backrooms» og «Obsession» fortsetter suksessen. «Obsession» tjener fortsatt millioner på kinoene, med en samlet sum på 286 millioner dollar per nå. Backrooms ligger ikke så langt etter, med en inntekt på 248 millioner dollar. Masters of the Universe, den andre sommerblockbusteren som er ute nå, sliter fortsatt. Til tross for positive anmeldelser har filmen tjent 86 millioner dollar på verdensbasis i skrivende stund.