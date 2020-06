Disco Elysium blir TV-serie

Du ser på Annonser

I flere år virket det som om alle forsøk på å lage filmer og serier basert på spill enten ble kansellert eller endte opp som møkk, men etter hvert har det blitt klart at flere forstår at noe stort kan skje om de setter kvalitetsfolk til å lage noe basert på kvalitetsspill. Forhåpentligvis blir dette nyeste forsøket et eksempel på det.

ZA/UM forteller i en pressemelding at dj2 Entertainment, som forøvrig også jobber med en TV-serie basert på Vampyr, ønsker å lage en TV-serie av Disco Elysium. Vi må nok uansett vente lenge på sluttresultatet, for samarbeidet er såpass ferskt at de ikke har funnet verken forfattere, nettverk eller noe slikt. Dermed er det bare å komme med ønsker. Skal HBO prøve seg på dette også?