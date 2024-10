Disco Elysium-skapere går sammen for å danne nytt studio

HQ

Mange av dere husker sikkert den juridiske striden som fant sted i ZA/UM, et studiokooperativ som produserte det utmerkede Disco Elysium. Tvister om studiets retning og rettighetene til Disco Elysium (og oppfølgeren) førte til at de viktigste kreative hodene forlot det, mens oppfølgeren ble kansellert. Heldigvis var ikke det slutten på formelen skapt av disse talentene.

De tidligere ansatte har nå gått sammen om å danne et nytt uavhengig studio kalt Longdue som ønsker å beholde den samme ånden for å skape fortellingsdrevne CRPG-er som det nevnte Disco Elysium.

For øyeblikket har Longdue bare rundt et dusin ansatte, også fra Bungie, Rockstar og Brave At Night, og de jobber med et konsept de kaller et "Psychogeographic" RPG, som "utforsker det delikate samspillet mellom det bevisste og det underbevisste, det synlige og det usynlige. I en verden der avgjørelser påvirker karakterens psyke og omgivelsene, vil spillerne navigere i et stadig skiftende landskap, formet av indre og ytre krefter." Foreløpig har vi ingen ytterligere detaljer om prosjektet eller hvilket stadium det befinner seg på, men de sier at det blir sett på som en spirituell etterfølger til Disco Elysium.

"Hos Longdue er vi inspirert av flere tiår med klassiske rollespill, fra Ultima og Wizardry, via Fallout og Planescape, til det med rette elskede Disco Elysium", sier Narrative Director Grant Roberts. "Vi gleder oss til å videreføre denne arven med nok et psykologisk rollespill med fortellingen i sentrum, der samspillet mellom indre verdener og ytre landskap er opplevelsens bankende hjerte. Vi bygger et team i verdensklasse for et spill i verdensklasse som vil fortelle en historie i verdensklasse, og vi gleder oss til å vise dere mer."