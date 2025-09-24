Zero Parades ser skikkelig ut som Disco Elysium 2 i ny trailer

HQ

Utvikleren ZA/UM hadde stor suksess med det komplekse rollespillet Disco Elysium. Deres kommende Zero Parades vil sannsynligvis tilfredsstille de som har lengtet etter noe lignende.

Under kveldens Sony-stream ble det vist en ny trailer, og det ser ut til at både narrativet og den visuelle stilen er intakt fra deres forrige tittel.

Utviklerne beskriver spillet som følger:

"Zero Parades - For Dead Spies er et historiefokusert spionasje-RPG gjennomsyret av paranoia, surrealisme og en kamp for forløsning. Du spiller som Hershel, en briljant, men uheldig agent i en verden der tillit er mangelvare, forræderi er rett rundt hvert hjørne og fiasko er uunngåelig."

Hvis du vil lese mer om det, finnes det mer fakta på PlayStation-bloggen.

Spillet vil bli utgitt på PlayStation 5 og PC (og muligens flere formater, men dette ble ikke nevnt under Sony-strømmen) en gang neste år. Du kan sjekke ut den nye traileren nedenfor!