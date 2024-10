Discord forbudt i Tyrkia og Russland

HQ

Discord har i stor grad blitt det viktigste stedet for gamere å kommunisere. Det har virkelig utkonkurrert konkurrenter som Skype og TeamSpeak, men nå er det en viss motstand mot Discords dominans, spesielt i Tyrkia og Russland.

I en rapport publisert av Reuters bekreftes det at begge landene har blokkert kommunikasjonsplattformen. I Tyrkia sa justisminister Yilmaz Tunc at en domstol i Ankara har besluttet å blokkere plattformen etter å ha funnet mistanke om at noen som bruker plattformen har begått kriminelle handlinger.

Problemet med Discord er at det er så stort at det blir vanskelig å spore hvilke samtaler som foregår, hvis noen av dem er av alvorlig karakter. Russland blokkerte Discord for brudd på russisk lov, etter at de hadde bøtelagt selskapet for ikke å ha fjernet forbudt innhold.

Hva synes du om Discord-forbudet?

Dette er en annonse: