Discord lanserer en ny virtuell valuta kalt Orbs

Discord Discord har bestemt seg for å lansere en virtuell valuta i et nytt trekk for å utvide sine lojalitets- og belønningsprogrammer. Kjent som Orbs, funksjonen sies for øyeblikket å være en utvidelse av Quests -systemet, og at det er satt til å være en belønning som gjør det mulig for brukere å fange brukbare gjenstander som Nitro kreditter eller profilkosmetikk.

I følge kunngjøringsblogginnlegget, Discord forklarer ideen bak Orbs som følgende: "Discord-brukere kan bruke Orbs i butikken for å gjøre krav på Orbs-eksklusive ting som Nitro-kreditter og profilkosmetikk, og ekstra førsteparts butikkgjenstander uten behov for en betalingsmetode. Dette betyr at brukerne vil ha fleksibiliteten til å bruke Orbs på mange forskjellige belønninger, noe som gjør oppdragene enda mer relevante. Dette er spesielt bra for brukere som ønsker å prøve Nitro uten å ha et abonnement."

Det er tydeligvis mer her enn det som møter øyet, ettersom Discord også bemerker at Orbs vil være nyttig for annonsører og de som ønsker å kjøre kampanjer på plattformen, ettersom "annonsører ikke lenger trenger å ta med sin egen belønning (selv om brukerne våre absolutt elsker det) eller bekymre seg for om belønningen vil resonnere med målgruppen deres."

Discord lover å legge til stadig nye måter å kreve belønninger på ved hjelp av Orbs i fremtiden, og at selv om funksjonen foreløpig bare vil være tilgjengelig for et lite antall mennesker, vil den stadig bli tilgjengelig for flere over hele verden.

