Discord opphever utestengelsen for rundt 200 brukere som ble rammet av en feil som tolket rutenettbaserte bilder som skadelig innhold

HQ

Rundt 200 Discord-kontoer har blitt gjenopprettet etter en feil som førte til at brukere ble permanent utestengt fra meldingstjenesten fordi rutenettbaserte bilder feilaktig ble oppfattet som skadelig materiale. Det ble rapportert i helgen at en sårbarhet i Discords AI-modereringsverktøy førte til at tjenesten feilaktig oppfattet alle kvadratiske rutenettbilder som CSAM.

«Systemene våre markerer innhold ved å sammenligne det med kjent skadelig materiale. Denne typen likhetssammenligning kan gi falske positive resultater, og det er derfor et medlem av vårt Trust & Safety-team alltid gjennomgår flagget innhold før det iverksettes tiltak,» forklarte Discord i en tråd på Twitter/X. De opplyste at hovedformålet med flagget innhold er å sette opplastinger på pause, snarere enn å utestenge en bruker direkte.

Feilen var årsaken til utestengelsene, og kontoene som ble berørt av feilen, er gjennomgått og gjenopprettet. Discord opplyser at mer enn 8 000 kontoer har blitt berørt av feilen siden mai i år, men at alle er blitt gjenopprettet.

«Vi vet at dette ikke er en tilfredsstillende forklaring hvis dette var din konto, og vi burde ha oppdaget dette tidligere. Vi jobber med bedre sikkerhetstiltak slik at dette ikke kan skje i det skjulte igjen, og mer generelt med å sikre at sikkerhetssystemene våre ikke straffer folk som ikke har gjort noe galt,» skrev Discord.

Så hvis du har ventet på å vise frem Minecraft-inventaret ditt fullt av diamanter, men ikke ønsket å bli utestengt på grunn av feilen, ser det nå ut til at Discords mønstergjenkjenningsfunksjoner er blitt finjustert for å unngå urettmessige utestengelser.