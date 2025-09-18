Discord-, Reddit-, Twitch- og Steam-sjefer er invitert til den amerikanske kongressen for å diskutere radikalisering av nettbrukere

HQ

Administrerende direktører i Discord, Reddit, Twitch og Steam har blitt invitert til å vitne for den amerikanske kongressen om radikaliseringen av nettforumbrukere. Dette skjer i kjølvannet av drapet på den amerikanske politiske kommentatoren Charlie Kirk.

Det har vist seg at attentatmannen var en ivrig Discord-bruker, og det antas at han kan ha blitt radikalisert og brukt plattformen til å planlegge angrepene. Bevisene i denne saken er ennå ikke avgjørende, men det ser ut til at amerikanske lovgivere er opptatt av å finne ut hva som foregår bak forhenget på noen av internettets mest populære destinasjoner.

"Det politisk motiverte drapet på Charlie Kirk krevde livet til en ektemann, far og amerikansk patriot. I kjølvannet av denne tragedien, og midt i andre politisk motiverte voldshandlinger, har Kongressen en plikt til å føre tilsyn med nettplattformene som radikale har brukt til å fremme politisk vold", heter det i en uttalelse fra James Comer, leder for Representantenes hus' komité for tilsyn og regjeringsreform. "For å forhindre fremtidig radikalisering og vold, må administrerende direktører i Discord, Steam, Twitch og Reddit møte for tilsynskomiteen og forklare hvilke tiltak de vil iverksette for å sikre at plattformene deres ikke blir utnyttet til skumle formål."

De kontaktede personene har i skrivende stund ennå ikke svart. Tidligere har kongresshøringer om sosiale medier og nettfora vært mildt sagt spennende. Ofte er det et sammenstøt mellom lovgivere som ikke forstår ny teknologi særlig godt, og administrerende direktører som er opplært til å omgå de fleste spørsmål.

Dette er en annonse: