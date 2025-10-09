Discord svarer på påstander om at 2 millioner ID-bilder har blitt anskaffet av hackere

HQ

Så snart aldersverifisering ble innført, ble folk bekymret for hvordan ansiktene deres kunne bli brukt, ikke bare av selskaper og tjenesteleverandører, men også av hackere og andre som kunne være ute etter å tjene raske penger på å stjele og selge data.

Nå ser det ut til at vi ser den første sprekken i aldersbekreftelsen, ettersom det rapporteres at rundt 1,5 TB bilder har blitt stjålet fra et tredjeparts kundesupportsystem som brukes av Discord. Discord benekter denne påstanden og sier at bare rundt 70 000 brukere har blitt berørt, og at alle har blitt kontaktet.

Discord innrømmer imidlertid at offentlige ID-er kan ha blitt inkludert i innbruddet. Zendesk, kundesupportsystemet, sier at deres egne systemer ikke ble kompromittert (via TheGamer). Bildene som er tatt har angivelig kommet fra de som appellerer til aldersbekreftelsen via Discord, noe som kan kreve bruk av en myndighets-ID samt en selfie.

Selv om Discord benekter påstanden om 1,5 TB, er det kilder på nettet som International Cyber Digest som støtter dem og sier at bruddet var verre enn forventet. Vi må se hvordan denne situasjonen utvikler seg.