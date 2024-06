Discord-utrullingen begynner i PlayStation-økosystemet

HQ

Discord er en integrert del av måten spillere kommuniserer på når de spiller PC-spill sammen, og verktøyet har også vært til stede på Xbox en stund nå. Nå vil PlayStation-spillere endelig kunne dra nytte av dette lyd- og chat-verktøyet direkte på konsollen.

Fra og med i dag vil Discord bli integrert i PlayStation i etapper. Det starter i Japan og Asia, og vil bli rullet ut til alle andre territorier i løpet av de kommende ukene. Sony har publisert et blogginnlegg som beskriver at det vil komme en konsolloppdatering for å aktivere Discord, og også hvordan du kobler kontoer på både PS5 og PS App på mobil.

Ser du frem til å bruke Discord i PlayStation-flerspillerspillene dine?