Discord utsetter global aldersverifisering etter enorm motreaksjon

HQ

Discord, i likhet med mange andre nettsteder og tjenester der du kan komme i kontakt med voksent innhold, krever allerede aldersbekreftelse i Storbritannia. Utenfor dette regnfulle helveteshullet står du imidlertid fritt til å logge deg på som du vil og se hva du vil. Det var i ferd med å endre seg med Discord som ruller ut aldersbekreftelse over hele kloden, men det ser ut til at disse retningslinjene nå kommer til å bli forsinket.

"Vi visste at denne utrullingen kom til å bli kontroversiell," står det i en melding på Discords nettsted. "Hver gang du introduserer noe som berører identitet og verifisering, kommer folk til å ha sterke følelser. Med rette. I ettertid burde vi ha gitt flere detaljer om våre intensjoner og hvordan prosessen fungerer ... Mange av dere gikk bort og trodde at vi krever ansiktsskanning og ID-opplasting fra alle bare for å bruke Discord. Det er ikke det som skjer, men det faktum at så mange tror det, forteller oss at vi mislyktes i vår mest grunnleggende jobb: å forklare tydelig hva vi gjør og hvorfor. Det er vårt ansvar."

Meldingen fortsetter med at aldersverifiseringen vil bli forsinket til andre halvår, men at den likevel vil bli gjennomført. Hvis det er en deal-breaker for deg som det var før, kan det hende at dette ikke endrer tankene dine. Discord gjør imidlertid sitt ytterste for å overbevise oss om at dette ikke er en så dårlig idé. 90% av brukerne vil ikke se noen endringer, ettersom alderen deres vil bli bestemt av noe teknologi bak kulissene. De 10 % som må verifisere seg har flere måter å gjøre det på, og kan fortsatt velge å ikke verifisere seg når de får tilgang til de fleste av Discords tjenester, bortsett fra aldersbegrenset innhold og enkelte sikkerhetsinnstillinger.