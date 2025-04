Discords administrerende direktør går av, vil bli erstattet av tidligere Activision Blizzard King-sjef

HQ

Discord Discord står foran en ganske massiv lederendring, ettersom den sosiale plattformen har avslørt at medstifter og mangeårig administrerende direktør Jason Citron trekker seg fra sin viktigste rolle og i stedet lar en tidligere Activision Blizzard King -leder ta over.

Som bekreftet i en pressemelding, bemerkes det at Humam Sakhnini er satt til å bli Discords nye administrerende direktør, med Sahknini som også blir med i selskapets styre, som fortsatt vil se Citron som medlem. Det bemerkes at Citron også vil hjelpe Sahknini i fremtiden i sin nye rolle som rådgiver for administrerende direktør.

I forbindelse med at han forlot stillingen som administrerende direktør, uttalte Citron "Å bygge Discord i løpet av det siste tiåret har vært en av de mest givende opplevelsene i mitt liv. Helt fra begynnelsen har oppdraget vårt handlet om å bringe folk sammen rundt spill. Det er et oppdrag jeg har viet karrieren min til, og jeg er sikker på at det å gi fakkelen videre til Humam er den rette utviklingen for Discords fremtid. Hans dype ekspertise innen spillbransjen og dokumenterte erfaring med å skalere virksomheter samtidig som han fremmer ekte vennskap gjennom spill og felles opplevelser, posisjonerer oss perfekt for vår neste vekstfase. Jeg tror at denne overgangen vil akselerere fremdriften vår og åpne opp for enda større muligheter for Discord, våre forbrukere, partnere og det generelle spilløkosystemet i årene som kommer."

Sahknini bygget også videre på dette ved å legge til: "Det Jason og Discords medgrunnlegger og CTO Stan Vishnevskiy har bygget, er virkelig bemerkelsesverdig - en plattform med en ubestridelig produkt-markedstilpasning der hundrevis av millioner av mennesker kobler seg sammen rundt sin lidenskap for spill og felles interesser. Jeg ser frem til å jobbe med Stan og Discords talentfulle team for å skalere virksomheten vår, samtidig som vi holder oss tro mot selskapets kjerneoppdrag og den spesielle forbindelsen det har med spillersamfunn. Vi er fortsatt i begynnelsen av spillenes innvirkning på underholdning og kultur, og Discord er perfekt posisjonert for å spille en sentral rolle i den fremtiden."

