Discords Nitro-abonnement inkluderer nå Xbox Game Pass
"Starter edition" inkludert.
Discord er valget for mange videospillfans, og det ser ut til at Microsoft vet det. Ifølge Xbox og rapportert av Engadget, Discords Nitro-abonnement inkluderer nå "en litt nerfed" Xbox Game Pass.
Startutgaven av Xbox Game Pass inkluderer tilgang til mer enn 50 konsoll- og PC-spill, for eksempel Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2 og Grounded. Og som forventet vil flere bli lagt til over tid. Denne Game Pass-starterutgaven tilbyr også 10 timers tilgang til spill i nettskyen hver måned. Dette betyr at du kan strømme visse spill fra Xbox-biblioteket ditt. Og til slutt vil du også kunne tjene Xbox-belønninger.
Discords Nitro-abonnenter kan benytte seg av dette tilbudet for startutgaven akkurat nå, hvis de bor i Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, India, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia eller USA.
Discord øker ikke prisen på Nitro-abonnementet, siden prisen ifølge Engadget forblir på $ 10 per måned, eller $ 100 per år. Men med Nitro Basic- og Nitro Classic-abonnement kan du ikke få belønninger.
Siden ting ser bra ut, er Microsoft i ferd med å tilby Discord Nitro-fordeler til Game Pass-abonnenter.