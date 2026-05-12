Discords Nitro-abonnement inkluderer nå Xbox Game Pass

Discord er valget for mange videospillfans, og det ser ut til at Microsoft vet det. Ifølge Xbox og rapportert av Engadget, Discords Nitro-abonnement inkluderer nå "en litt nerfed" Xbox Game Pass.

Startutgaven av Xbox Game Pass inkluderer tilgang til mer enn 50 konsoll- og PC-spill, for eksempel Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2 og Grounded. Og som forventet vil flere bli lagt til over tid. Denne Game Pass-starterutgaven tilbyr også 10 timers tilgang til spill i nettskyen hver måned. Dette betyr at du kan strømme visse spill fra Xbox-biblioteket ditt. Og til slutt vil du også kunne tjene Xbox-belønninger.

Discords Nitro-abonnenter kan benytte seg av dette tilbudet for startutgaven akkurat nå, hvis de bor i Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, India, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia eller USA.

Discord øker ikke prisen på Nitro-abonnementet, siden prisen ifølge Engadget forblir på $ 10 per måned, eller $ 100 per år. Men med Nitro Basic- og Nitro Classic-abonnement kan du ikke få belønninger.

Siden ting ser bra ut, er Microsoft i ferd med å tilby Discord Nitro-fordeler til Game Pass-abonnenter.