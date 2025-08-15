HQ

I løpet av det siste tiåret har Stardew Valley på egen hånd revitalisert og gitt ny energi til en spesifikk subsjanger som kombinerer nostalgisk pikselkunst med drømmen om å ta det med ro og drive en stille og rolig virksomhet på landsbygda, langt borte fra byens kjas og mas. Det finnes selvfølgelig ganske drastiske variasjoner innenfor dette ellers relativt lille rammeverket. For eksempel la Moonlighter til små roguelitekampscenarier og erstattet gårdsdrift med butikkdrift, mens My Time at Portia la ekstra fokus på større byggeprosjekter. Spillene er forskjellige, men konseptet er det samme - du flykter fra storbyens kjas og mas og finner i stedet mening i å drive en liten bedrift et sted der du kan føle naturen og bli bedre kjent med landsbyboerne.

Danske Crinkle Cut Games kommer nå på banen med sitt første spill, Discounty, og hvis du har en forkjærlighet for denne spesielle måten å komponere og strukturere spill på, er dette virkelig en anbefalelsesverdig variant av sjangerens unike egenskaper.

Du ankommer Blomkest fra byen på oppfordring fra din tante Tellar, som ber om din hjelp til å starte og drive byens lokale supermarked, Discounty. Fra et isometrisk perspektiv kan du utforske byen, møte og snakke med innbyggerne og, kanskje viktigst av alt, bestille nye varer, stå i kassa og kontinuerlig utvide og tilpasse butikken slik at du kan tjene til livets opphold. Dette gjøres blant annet gjennom dedikerte sideoppdrag som belønner deg med spesielle innkjøpsavtaler med leverandører i og rundt byen. Etter hvert som du utforsker og driver butikken, utspiller det seg en mer alvorlig fortelling om forurensning og maktmisbruk, men av åpenbare grunner vil jeg ikke røpe den for deg. I tillegg er det en pågående diskusjon om hva konstant ekspansjon gjør med et lite landsbymiljø, der noen mener at din konstante tørst etter større og raskere fortjeneste gjennom ekspansjon og effektivitet suger livet ut av den rolige, avslappede sjarmen i byen og omgivelsene. Det er en ganske morsom "lek" med hele management sim-aspektet, som jeg setter pris på at spillet tar opp.

Spillets litt keitete sjarm henter inspirasjon fra Stardew Valley og andre isometriske spill med et narrativt glimt i øyet, som Sidebar Games' Golf Story og Sports Story. Det er riktignok ikke fordi hver av disse karakterene, som graverjournalisten Cornelius eller nevnte tante Tellar, vil ha sine egne fanklubber blant entusiastiske spillere, slik som i Stardew Valley, men når det gjelder å skape personlighet og sjarm, lykkes Crinkle Cut her med å forme et samfunn av uvanlige typer. Dette forsterkes også gjennom de nevnte kjøpsavtalene, der de du handler med har spesifikke Perks å låse opp, så selv om Stardew Valleys litt kjedelige hjertesystem er kuttet ut, er det fortsatt grunn til å samhandle med de rundt deg, det er bare mer harmonisk implementert i spillets sentrale spill-loop.

Utseendet er også en slags moderne tolkning av klassiske isometriske spill fra 16-bits-æraen, så tenk noe i retning av Earthbound, og du er der. Det finnes faktisk utallige spill som har lykkes med å gjenskape disse tekniske rammene og få sine individuelle settinger til å skinne, og Discounty lykkes delvis med å skape et minneverdig estetisk rammeverk. Det er en detaljrikdom som gjør det utrolig tilfredsstillende bare å se på byen Blomkest, og det er tydelig at det lille teamet har lagt ned mye arbeid i å sørge for at hver eneste krok oser av personlighet. Fargepaletten i spillet er ikke fullt så kontrastfylt, kanskje for å gi byen et litt annet preg, men det er likevel litt synd at Crinkle Cut ikke har tatt skrittet fullt ut og lekt seg litt mer med fargene, for kanskje ville en mer overdrevet visuell profil ha hjulpet. Men det er i hvert fall ikke direkte grått og kjedelig, og siden musikken er pålitelig (om enn ikke prangende), er verken estetikken eller lyden noe som egentlig står i veien.

Discounty Men du blir ikke overbevist om du ikke allerede er interessert i hele "butikkeier"-greia. Enten det er å drive sushirestauranten i Dave the Diver, selge en vellykket innhøsting i Stardew Valley, eller selge ut i butikken i Moonlighter, appellerer det til mine mest grunnleggende instinkter å engasjere meg i å drive en slik butikk, og heldigvis fikk Discounty meg på kroken fra første stund. Du må selv bestille varene du trenger, innrede butikken, plassere varene i hyllene og regne ut den totale kjøpesummen for hver kunde i kassen. Ja, det er selve essensen av "busywork", men jøss, så gøy det er. Og selv om spillet hele tiden utvider loopen med den nevnte metafortellingen om Blomkests utfordringer, holder spillet seg trofast til den konkrete oppgaven med å drive butikken din. Du får en og annen kurveball, men der for eksempel Stardew Valley imponerer med å stadig utvide sitt eget rammeverk, er Discounty langt mer begrenset, og man merker at dette er et bevisst designvalg. Det betyr også at det er mye lettere å anbefale til dem som synes at noen av de mer grandiose "kosespillene" virker skremmende i sin antatte lengde.

For å være helt ærlig er det egentlig ikke så mye jeg ville endret her. Det er sikkert ikke alle som vil falle for en liten "koselig managementsim", eller hvordan man nå velger å plassere stilen og sjangeren, og midt i høstens tidlige actionhysteri kan Discounty skjelve litt i skyggen av de store titlene som spretter ut av startblokkene. Men jeg argumenterer gjerne for at denne lille danske perlen er verdt din tid og dine penger, for Crinkle Cut Games har virkelig truffet noe her.