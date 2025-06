Discounty lanseres på PC og konsoller i august

Showet Wholesome Games Direct har vært fullpakket vegg-til-vegg med spennende kunngjøringer og nyheter om indiespill fra alle samfunnslag. Et eksempel på dette er lanseringsdatoen for den særegne og koselige livssimulatoren Discounty.

Dette spillet handler om å drive et supermarked i en falleferdig og merkelig by. Tanken er at du må organisere og innrede butikken, sjekke ut kunder, bli venn med og bli kjent med lokalbefolkningen, samtidig som du opererer som en forretningsmagnat for å fortsette å utvide butikken din.

Under showet ble det nettopp avslørt av utvikleren Crinkle Cut Games at Discounty lanseres 21. august, og at det vil komme til PC (via Steam og Epic Games Store), Nintendo Switch (uten noe ord om Switch 2... ennå), PS4, PS5, Xbox Series X/S og GOG. For de som ønsker en smakebit av handlingen, er en demo også tilgjengelig for å spille fra nå av.