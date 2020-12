Discovery+ lanseres internasjonalt i 2021

Du ser på Annonser

Med Netflix, Disney+, Viaplay, HBO og mer, som alle leverer kvalitetsinnhold, kan det være vanskelig å velge en abonnementstjeneste om man lever på et begrenset budsjett. Dette valget er på vei til å bli enda vanskeligere da en ny konkurrent inntar banen. Fra 4. januar 2021 lanseres Discovery+ i USA, og kommer til blant annet Norden, India, Italia og Nederland senere på året.

Tjenesten ble lansert i Storbritannia forrige måned med hele 55,000 episoder med diverse innhold for £4.99 i måneden eller £49.99 per år.

David Zaslav, president og CEO hos Discovery, sier følgende om saken:

"With discovery+, we are seizing the global opportunity to be the world's definitive product for unscripted storytelling, providing households and mobile consumers a distinct, clear, and differentiated offering across valuable and enduring lifestyle, and real-life verticals."

Kommer du til å abonnere på Discovery+?

Takk, IGN.