Dishonored 2 og Metro Exodus klare for PlayStation Now

De fleste spillselskaper har valgt å la det siste døgnet gå uten store annonseringer siden de ønsker å la Black Lives Matter-bevegelsen få all oppmerksomhet. Derfor promoterte ikke Sony en ganske kul nyhet noe særlig heller.

Juni sine nye PlayStation Now-spill har nemlig blitt offentliggjort, og høydepunktene for undertegnede er helt klart Dishonored 2 og Metro Exodus. Her er hele listen over spill som nå har blitt lagt til på PS Now:

At nye spill legges til betyr uheldigvis å som regel at noen må fjernes også, og den listen inneholder skuffende nok flere godspill: