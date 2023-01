Dishonored: Death of the Outsider og City of Gangsters blir gratis på PC neste torsdag

HQ

Deathloop vant en rekke priser i 2021 og i går fikk endelig Redfall sin lanseringsdato, så du kan trygt si at Bethesda sine to Arkane-studioer er i siget. Derfor kan det jo være kult å sjekke ut et av spillene som virkelig satte dem på kartet helt gratis.

Da passer det godt at Dishonored: Death of the Outsider blir gratis på Epic Games Store fra klokken 17 den 2. februar til torsdagen etter. Det blir ikke alene heller, for City of Gangsters blir også gratis den uken.