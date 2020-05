Disintegration lanseres i juni

Utgiveren Private Division kontaktet oss nylig for å fortelle oss at Disintegration kommer til PC, PS4 og Xbox One den 15. juni. Dette sci-fi-skytespillet, som er satt i en fremtid hvor menneskeheten har begynt å plassere hjernene sine i robot-kropper, har både singleplayer og multiplayer-moduser. I begge modusene kjører du en "grav-cycle" og må både kommandere dine minions samtidig med at du håndterer fiendene direkte.

Du finner mer informasjon om spillet i video-previewen nedenfor, som dekker det grunnleggende og inkluderer masser av gameplay tatt opp av utviklerne. Vi har også en historietrailer, og den gir deg litt mer informasjon innen spillets lansering neste måned.

Du ser på Annonser