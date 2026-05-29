Disney anklager Trumps medietilsyn for "ulovlig" undertrykkelse av ytringsfriheten

Disney har anklaget Federal Communications Commission i USA for "ulovlige" forsøk på å undertrykke ytringsfriheten. FCC er et statlig organ og fungerer som den viktigste medietilsynsmyndigheten under Trump-administrasjonen.

Svaret kommer etter at Disney har blitt beordret til å søke om tidlig lisensgjennomgang for sine ABC TV-stasjoner. Disney leverte inn søknadene under protest og sa at de var "ulovlige, vilkårlige og grunnlovsstridige". Det har blitt uttalt av Disney-representanter at selskapets First Amendment-rettigheter er blitt krenket.

"Dette forsøket på å undertrykke ytringer under dekke av en byråkratisk prosess må ikke vinne frem", sier Disney i en uttalelse fanget opp av Sky News. FCC hevder at gjennomgangene, som var ment å starte i 2028, har blitt fremskyndet som en del av en diskrimineringsetterforskning.

Ordren kommer en måned etter at Jimmy Kimmel, en programleder i USA, spøkte med at Melania Trump så ut som en "forventningsfull enke". I dagene etter kom en bevæpnet mann inn på White House Correspondents Association-middagen. Siden har både Melania og den amerikanske presidenten krevd at Kimmel får sparken.