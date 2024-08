Disney annonserer Monster Jam-film med The Rock i hovedrollen

HQ

Det er kombinasjonen vi ikke visste at vi trengte, men det føles selvfølgelig helt naturlig. Under Disneys store D23-arrangement ble det annonsert at det kommer en film på Monster Jam, og hvem er vel bedre til å spille hovedrollen enn Dwayne "The Rock" Johnson?

Skuespilleren selv hadde dette å si om det hele:"Vi fikk en mulighet her til å skape noe som er oppslukende og kult og morsomt, og også en live-action-opplevelse for familiene våre over hele verden, sett fra disse utrolige, ikoniske monstertruckene og deres veldig eksentriske og gale sjåfører. Mine damer og herrer, Monster Jam kommer til å bli en skikkelig tur."

Juliette Feld Grossman, sjef for Feld Entertainment, som produserer showene på Monster Jam, var glad for samarbeidet og skrev på selskapets nettside:"Sammen er The Rock og Monster Jam virkelig As Big As It Gets!™ Vi er begeistret over å samarbeide med Dwayne Johnson og Walt Disney Studios for å ta kinogjengerne med inn i Monster Jams verden på et høyoktan, live-action-eventyr som vil bringe Monster Jam-lastebilene og -personlighetene som er større enn livet, fra stadion til lerretet."

Ser du frem til en Monster Jam film med The Rock?