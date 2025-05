Disney annonserer ny fornøyelsespark i et land som forbyr homofili

HQ

Disney har annonsert et nytt "Disneyland"-anlegg, det syvende i verden, og det første i Midtøsten. Det skal ligge i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, på Yas Island, en turistdestinasjon som allerede tilbyr temaparker, underholdnings- og fritidskomplekser med internasjonal appell.

"Det vi skaper sammen med Disney i Abu Dhabi, er en helt ny verden av fantasi - en opplevelse som vil inspirere generasjoner over hele regionen og verden, og skape magiske øyeblikk og minner som familier vil sette pris på for alltid", sier Mohamed Khalifa Al Mubarak, leder for kultur- og turistdepartementet i Abu Dhabi. Parken skal utvikles og bygges av Miral med ekspertise fra Disney "imagineers", men det kan fortsatt ta noen år før designfasen er fullført og byggingen begynner.

"Vårt feriested i Abu Dhabi blir den mest avanserte og interaktive destinasjonen i vår portefølje. Plasseringen av parken vår er utrolig unik - forankret ved en vakker havnefront - noe som vil tillate oss å fortelle historiene våre på en helt ny måte", sier Josh D'Amaro, styreleder i Disney Experiences.

I mellomtiden klager mange Disney-fans allerede over at Disney, et av de "angivelig" mer progressive og imøtekommende selskapene, bygger en ny temapark i et land som forbyr homofili, som kan straffes med fengsel, og som fortsatt har mange former for diskriminering av kvinner.

"Dette prosjektet vil bli en feiring av hva som er mulig når kreativitet og fremskritt kommer sammen", sa D'Amaro. Fremskritt for hvem?

