Disney+ avduker den første traileren for dokumentaren om innspillingen av Avatar

Avatar: Fire & Ash er bare et par måneder unna nå, men hvis du vil reise til Pandora litt tidligere og ikke har noe imot å se mennesker med prikker i ansiktet i stedet for blå romvesener, så bør du sjekke ut Fire And Water: Making The Avatar Films neste måned.

Det var i forrige uke at Zoe Saldaña snakket om ideen om en Avatar-dokumentar, og enten visste hun mer enn hun ga uttrykk for, eller så har James Cameron bestemt seg for å gjøre dette utrolig raskt.

Traileren for dokumentarserien, som du kan se nedenfor, viser i stor grad opptak fra innspillingen av den andre Avatar-filmen, The Way of Water. Forhåpentligvis blir det også noen opptak fra det opprinnelige arbeidet, bare for å vise hvordan teknologien som gir liv til Pandora har endret seg over tid.

Fire And Water: Making The Avatar Films Avatar har premiere på Disney+ den 7. november.