Disney avduker Hexed

Disney har løftet teppet for sin neste store animasjonsfilm - Hexed. Filmen ble presentert under den fullstappede D23 Expo og fikk en varm mottakelse fra både fans og bransjedeltakere.

Prosjektet ledes av de erfarne Disney-regissørene Josie Trinidad og Byron Howard Hand, som blant annet har regissert Zootopia og Ralph Breaks the Internet, i tillegg til Encanto og den kommende Moana 2.

Produsent Jared Bush beskriver historien som en blanding av magi og emosjonell tyngde: en fortelling om å omfavne forskjeller og hvordan familier navigerer i dem sammen. Tidlige konseptbilder og filmens livlige logo avslører en fargerik fantasiverden som minner om Encanto og Raya og den siste dragen.

Hexed Filmen skal ha premiere på kino i november neste år. Disney har avslørt filmens premiss som følger :

"Disneys Hexed kommer på kino høsten 2026, og er en helt ny originalfilm som følger en tafatt tenåringsgutt og hans type A-mor, som oppdager at det som gjør ham uvanlig, kan være magiske krefter som vil snu livet deres - og en hemmelig verden av magi - på hodet."

Med magi, familiedrama og et utbrudd av Disney-farger kan Hexed bli studioets neste animerte fenomen.