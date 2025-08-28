Disney avlyser nyinnspilling av animert klassiker

HQ

Disney elsker sine nyinnspillinger, og når man ser kinotallene filmer som Lilo & Stitch drar inn, er det vanskelig å ikke skjønne hvorfor musen er så glad i å gå tilbake til tidligere suksesser. Det er imidlertid ikke alle nyinnspillinger som kommer på kino, noe den nylige kunngjøringen om at Disneys nyinnspilling av The Aristocats er skrinlagt, viser.

Dette kommer fra Score: The Podcast, der Questlove kunngjorde at han ikke kommer til å lage Aristocats-filmen sin lenger takket være en endring i Disneys ledelse. "En ny administrasjon kom inn, og så sa jeg: 'Ok, vel, dette er hva jeg planlegger å gjøre, og dadada, gjør sangen og dansen, og her er noen av musikkeksemplene, og det er et team jeg jobber med dadada'", sa han (transkripsjon via MickeyBlog). "Jeg skulle gjerne ha gjort det prosjektet, men det er 20 andre som jeg kan komme til [...] det er bokstavelig talt fire andre filmer. Jeg kommer til å jobbe til, du vet, 2029, 2030. Så det var ikke meningen at det skulle skje. Kanskje det skjer i fremtiden."

Disney har tidligere kansellert noen nyinnspillinger av live-action-filmer, nemlig The Sword in the Stone og Bambi, og med tanke på at noen av de siste nyinnspillingene ikke akkurat har slått an, tar de kanskje en mer forsiktig tilnærming til det å bringe gamle klassikere tilbake til det store lerretet.