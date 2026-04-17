Disney avslører hovedrolleinnehaverne i kommende animasjonsfilm, Hexed

2026 er et stort år for Disney og animasjon, ettersom vi allerede har kunnet se Hoppers, men sommeren vil bringe Toy Story 5, og utover det vet vi at den store høstpremieren vil være Hexed.

Vi vet faktisk ikke så mye om Hexed ennå, da Disney har vært overraskende ordknappe når det gjelder prosjektet, men kanskje dette snart vil endre seg. Under CinemaCon bekreftet Disney nemlig hovedrolleinnehaverne i prosjektet, og kunne fortelle at både Hailee Steinfeld og Rashida Jones er om bord.

Steinfeld skal spille en karakter som heter Billie, og Jones vil bli Alice, som begge uten tvil vil stjele rampelyset når Hexed kommer på kino 25. november, noe som gjør den til en stor Thanksgiving-helg sammen med Focker-In-Law, som nettopp har fått sin første trailer også.

Når det gjelder hva Hexed egentlig handler om, følger den en vanskelig tenåring og deres uvanlige mor som oppdager at deres merkelighet faktisk kan være magiske krefter. Dette fører naturligvis paret ut på et vanvittig eventyr inn i et skjult magisk rike.

Forvent mer informasjon fra Hexed snart, nå som hovedrolleinnehaverne er bekreftet.