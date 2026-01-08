Disney avslører hovedrolleinnehaverne til nyinnspillingen av Tangled

Det er ingen hemmelighet at et av Disneys neste live-action nyinnspillingsprosjekter er Tangled, men det som har vært mye mindre klart er hvem som skal være med i filmen. Mange store navn har blitt lansert for de ulike rollene, blant annet Kathryn Hahn som skal være heks igjen som Mother Gothel, og til og med Scarlett Johansson i hovedrollen. Selv om vi ennå ikke kjenner den faste og fulle rollebesetningen, har Disney avslørt de to stjernene som vil dukke opp i front av denne filmen som den ledende duoen.

Teagen Croft (Raven fra Titans) vil spille hovedrollen som Rapunzel i prosjektet, og hun vil bli ledsaget av Milo Manheim (Thanksgiving) som Flynn Rider.

Ingen ytterligere informasjon har blitt delt annet enn det faktum at filmen til slutt vil komme på kino, noe som betyr at den ikke vil møte samme skjebne som Peter Pan & Wendy bare på Disney+, for eksempel.