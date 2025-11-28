nyheter
Percy Jackson and the Olympians
Disney+ avslører navnene på episodene i Percy Jackson og olympiernes andre sesong
Showet kommer tilbake 10. desember.
Disney + har ikke en stor rekke nye tillegg som er planlagt for desember 2025 (selv om vi forventer at Tron: Ares til slutt vil endre det litt), men en av de faktiske nye tilleggene som er på vei er den andre sesongen av Percy Jackson and the Olympians. Det begynner å strømme 10. desember, og med det som kommer opp, har nå episodenavnene for den kommende sesongen blitt delt.
Sesongen vil spenne over åtte episoder og vil begynne med en premiere på to episoder før nye kapitler hver uke som følger. Dette bør bety at den andre sesongen avsluttes 21. januar. Når det gjelder episodenavnene, er de følgende.
- Jeg spiller dodgeball med kannibaler
- Demonduer angriper
- Vi går om bord på prinsesse Andromeda
- Clarisse sprenger alt i luften
- Vi sjekker inn på C.C.'s Spa & Resort
- Ingen får skinnet
- Jeg går ned med skipet
- Skinnet virker sin magi for godt
Du kan se en trailer for den kommende sesongen nedenfor, for å få en forsmak på hva den vil by på.
