Disney+ avslutter samarbeidet med BBC på grunn av Doctor Who

HQ

Det har vært noen tøffe år for Doctor Who. Serien, som regnes som den lengstlevende sci-fi-serien med nesten 40 sesonger siden starten på begynnelsen av 1960-tallet, er ikke helt like populær blant det moderne publikummet som blant de eldre fansen. Den er fortsatt populær, men ikke på langt nær så ikonisk som den pleide å være, noe som tilsynelatende delvis skyldes at Disney+ har besluttet å avslutte samarbeidet med BBC om serien.

I en uttalelse bekreftes det at vi ikke lenger kan forvente at streaminggiganten skal hjelpe til med å lage og distribuere Doctor Who rundt om i verden, en beslutning som uten tvil vil påvirke internasjonale fans, men som ikke vil hindre BBC fra å lage showet og i det minste bringe det til det britiske publikummet.

Vi er blitt fortalt at vi må vente en god stund på at Doctor Who kommer tilbake, ettersom serien er satt til en julespesial i 2026, skrevet av den mangeårige showrunneren Russell T Davies. Når det gjelder hva som følger etter dette, er alt vi blir fortalt at BBC er "fullt ut forpliktet til showet og vil kunngjøre planer for neste serie i god tid".

Mellom nå og feriespesialen i 2026 kan vi se frem til The War Between the Land and Sea episode på vei til BBC One og iPlayer (det er uklart om den bredere internasjonale distribusjonen) senere i år, pluss en animert serie for små barn også.

BBCs dramadirektør, Lindsay Salt, forklarte om disse endringene: "Vi vil gjerne takke Disney+ for å ha vært fantastiske globale partnere og samarbeidspartnere de siste to sesongene, og for den kommende The War Between the Land and the Sea. BBC er fortsatt fullt ut forpliktet til Doctor Who, som fortsetter å være et av våre mest elskede dramaer, og vi er glade for at Russell T Davies har sagt ja til å skrive en ny spektakulær julespesial for 2026. Vi kan forsikre fansen om at Doktoren ikke skal noe sted, og vi vil kunngjøre planene for den neste serien i god tid, noe som vil sikre at TARDIS forblir i hjertet av BBC."

Ser du fortsatt ofte på Doctor Who?