Disney+ begynner å jakte på passorddelere

Etter Netflix' vellykkede jakt på personer som har delt kontoer velger Disney nå å gjøre det samme, og vil i høst begynne å jakte på dem som låner andres innlogginger uten å betale. Kort sagt ser det ut til at moroa er over for mange. I første omgang ser det heldigvis ut til at det er Canada som får føle isbadet først når Disney fra 1. november går løs på dem som deler passord, men det er sannsynlig at andre territorier vil følge etter.

Rapporten kommer fra The Verge, som melder at Disney har lagt til et nytt avsnitt i brukeravtalen som spesifikt omhandler deling av kontoer og hvordan de fritt kan bruke og analysere data fra kontoen din ved mistanke.

