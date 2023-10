Disney+ begynner med reklame neste måned

HQ

Det er nesten nøyaktig ett år siden Disney+ lanserte sin abonnementsform med reklame i hjemlandet, og nå er tiden inne for at Europa skal få en forsmak. Den 1. november begynner abonnementene å endre seg på tjenesten, og blir litt dyrere hvis du vil hoppe over annonsene. For de av dere som allerede abonnerer på Disney+ vil imidlertid prisøkningen og endringene først finne sted en måned senere, i desember.

Så hva vil endre seg? Vel, Premium øker til £10,99 per måned med videokvalitet opp til 4K med HDR og Dolby Atmos. Standard beholder sin pris på £7,99 per måned og med videokvalitet opp til 1080p med surroundlyd. Nytt er det Disney kaller "standard med reklame", som vil koste £4,99 per måned og ellers tilby samme video- og lydkvalitet som standard.

Nøyaktig hvor lange og hyppige reklamene blir, er ennå ikke kjent. Basert på det vi vet fra USA, ser det imidlertid ut til å bli 30-45 sekunder før hver film eller TV-serie, etterfulgt av to til fire reklamepauser i løpet av visningen.

Hvilket abonnement vil du velge, eller er dette dråpen som får deg til å slutte å abonnere på Disney+?