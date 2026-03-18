Disney bekrefter lanseringsdatoer for De utrolige 3 og Lilo & Stitch 2

Disney har bekreftet utgivelsesdatoene for to etterlengtede filmer for 2028: Incredibles 3 og Lilo & Stitch 2. Først, filmen vi allerede visste om, treoppfølgeren til The Incredibles av Pixar, som slippes 16. juni 2028.

Helt nylig bekreftet Pixar at de også utvikler en oppfølger til Monsters Inc. i tillegg til den allerede annonserte Coco 2 for 2029. Neste år vil Pixar kun lansere én film, en originalfilm, Gatto.

En måned tidligere kommer Lilo & Stitch 2, en direkte oppfølger til live action-remaken fra i fjor, den 26. mai 2028. Mange fans savnet noen av de viktigste skurkene fra den originale Lilo & Stitch-animasjonsfilmen i nyinnspillingen i fjor, så denne oppfølgeren skal gjenintrodusere dem, men vi forventer at den vil ta en annen rute enn Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch, direkte-til-video-oppfølgeren fra 2005, som ble utskjelt av kritikere.

Gleder du deg til De utrolige 3 og Lilo & Stitch 2?