Disney betaler 1,5 milliarder dollar for Epic Games for å lage spill og Fortnite-universer

Fortnite er en så stor suksess at det er lett å glemme at en rekke selskaper eier deler av utgiveren og utvikleren Epic Games. Dette er en av grunnene til at spillet har klart å få til noen utrolige samarbeid med gigantiske franchiser og merkevarer som Lego, Marvel og Star Wars opp gjennom årene. Men det er ingenting i forhold til det som kommer til å skje nå.

Disney har kunngjort at de investerer 1,5 milliarder amerikanske dollar i Epic Games-aksjer, og gjør det helt klart at grunnen til dette er å "samarbeide om et helt nytt spill- og underholdningsunivers som ytterligere vil utvide rekkevidden til elskede Disney-historier og -opplevelser."

Dette betyr ikke at vi kommer til å slutte å se spill som Marvel's Spider-Man 2, Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Marvel's Blade eller andre spill i Disney-univers fra selskaper som PlayStation Studios, Xbox Game Studios, Square Enix og Firaxis, ettersom Disney-CEO Robert A. Igers uttalelse får det til å høres ut som om samarbeidet mellom Disney og Epic hovedsakelig fokuserer på Fortnite :

"Vårt spennende nye samarbeid med Epic Games vil forene Disneys elskede merkevarer og franchiser med det enormt populære Fortnite i et nytt, transformativt spill- og underholdningsunivers."

Betyr dette at disse Epic-titlene blir mer som Lego Fortnite enn Marvel's Spider-Man og lignende? Det vil tiden vise, men forvent å se mye mer Avatar, Donald Duck, Indiana Jones, Marvel, Pixar, Star Wars og The Simpsons i Epic Games- og Unreal Engine-titler hvis/når denne avtalen blir godkjent.

Hvordan synes du dette "Metaverse 2.0" eller Disney Infinity 4 høres ut?