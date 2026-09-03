Disney ble så besatt av krysssamarbeid etter « Kingdom Hearts at selskapet nesten ga grønt lys til et kampspill i stil med «Super Smash Bros

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Hvis noen prøvde å pitche « Kingdom Hearts i dag, er sjansen stor for at det ikke ville blitt laget, slik Disney er så beskyttende overfor sin immaterielle eiendom. Selv da spillet først ble utviklet, måtte det legges ned mye arbeid i å overbevise folk. Men da alle så hvor populært spillet var, gikk Disney tilsynelatende gjennom en liten crossover-fase.

I et intervju med Time Extension forklarte den tidligere konseptkunstneren hos Disney Interactive, Ken Christiansen, at denne besettelsen på et tidspunkt kunne ha ført til et Disney-kampspill i stil med «Super Smash Bros». «Siden * Kingdom Hearts * allerede på en måte hadde brutt den formen, sa produsentene: ‘Hva om vi sier at de er actionfigurer og bruker samme premiss som i *Toy Story*, men lar dem slåss mot hverandre i stedet? Da kan vi ha alle disse actionfigurene av Disney-figurer fra Tarzan, Løvenes konge og Treasure Planet, og det kan bli noe i stil med Smash Brothers. Tittelen på det konseptet var Disney’s Action Figure Face Off,» sa Christiansen.

Christiansen forklarte videre at for Disney krevde det å pitche et spill «gigantiske presentasjonstavler med illustrasjoner overalt.» Dette var tilsynelatende for at ledelsen skulle kunne forestille seg nøyaktig hvordan det var å spille spillet. Dette imponerte noen, men «Disney’s Action Figure Face Off» fikk ikke den samme behandlingen. Prosjektet ble skrinlagt etter å ha nådd prototypestadiet. I stedet gikk Disney tilbake til å fokusere på tryggere prosjekter, som produkter knyttet til filmer og TV-serier.