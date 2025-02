Disney+ blør abonnenter

HQ

Disney+ opplevde en betydelig nedgang i antall abonnenter i løpet av de tre siste månedene i fjor, og mistet totalt 700 000 betalende brukere ifølge en ny rapport. Denne markante nedgangen tilskrives de mange prisøkningene som har blitt gjennomført. Men til tross for tilbakeslagene har Disney vind i seilene, takket være suksessen på kino med blant annet Moana 2, Deadpool & Wolverine, og Inside Out 2.

Med andre ord, økonomisk er Disney mer enn ok, og rapporten kom ikke som noen overraskelse ifølge Bob Iger, som ifølge Variety, sa følgende :

"Våre resultater dette kvartalet demonstrerer Disneys kreative og økonomiske styrke, samtidig som vi har videreutviklet de strategiske initiativene som er satt i gang de siste to årene.

"Alt i alt viste dette kvartalet seg å være en sterk start på regnskapsåret, og vi er fortsatt trygge på vår strategi for fortsatt vekst."

Under kvartalsrapporten fortalte Iger aksjonærene at selskapet er mer enn fornøyd med Disney+ og dets posisjon for øyeblikket. Han sa :

"Vi er faktisk veldig fornøyde med hvor vi er underveis for Disney + og Hulu. Som du vet, økte vi prisene betydelig ganske nylig, og forventet at churn ville være betydelig større. Og det viste seg at vi leverte tall som var bedre enn vi hadde forventet."

Er du en av de mer enn 700 000 brukerne som har meldt deg ut av Disney+ det siste året?