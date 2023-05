Disney+: Dette bør du se i mai 2023

HQ

Våren er nesten over, men det stopper ikke strømmetjenester fra å forplikte seg og utvide sitt utvalg av tilgjengelig innhold. For Disneys tilfelle har mai et utvalg av nytt Star Wars-innhold, og massevis av andre originale serier og filmer, og for å se akkurat hva som er i vente, har vi samlet de mest spennende tilleggene her.

Men før vi setter i gang, en rask påminnelse: Vi har basert valgene våre på Disney+s utgivelsesplan for Storbritannia, så sørg for å sjekke din lokale region for nøyaktige oppføringer.

TV-serier:

Star Wars Visions - Volum 2 - 4 mai

Samlingen av animerte kortfilmer basert i A Galaxy Far, Far Away returnerer denne Star Wars Day, med anerkjente studioer som Aardman, Studio Mir, Punkrobot, Studio La Cachette, og flere som setter sin egen vri på sci-fi-verdenen.

HQ

Star Wars: Young Jedi Adventures – 4.

Dette barneshowet introduserer en rollebesetning av Jedi-ungdommer som kommer opp til en rekke sprø krumspring, alt mens de blir fortalt av Master Yoda.

Muppets-kaoset - 10.

The Muppets er tilbake og ønsker å spille inn sitt første studioalbum, som en del av dukketeaterbandet, Electric Mayhem.

Dette er en annonse:

HQ

Amerikansk født kinesisk - 24 mai

I denne actionserien blir tenåringen Jin Wang viklet inn i en kamp med kinesiske mytologiske guder etter å ha møtt en ny utenlandsk student på første skoledag.

Chip 'n' Dale: Park Life (sesong 2) - 24.

De søte og rampete jordekornene er tilbake for en ny utflukt i denne nye sesongen av animerte kortfilmer.

Filmer:

Rye Lane - 3.

To unge mennesker som sliter med å overvinne dårlige samlivsbrudd, ender opp med å koble seg over en fullpakket dag i Sør-London.

Krateret - 12.

En ung gutt som vokste opp på en månegruvekoloni tar en tur for å utforske et legendarisk krater sammen med sine fire beste venner, før de blir flyttet til en annen planet.

Ad Astra - 12.

Brad Pitt tar til stjernene i dette sci-fi-eposet om en mann som aksepterer en farlig tur over solsystemet for å avdekke svar om sin savnede far.

Hvite menn kan ikke hoppe - 19.

Denne nyinnspillingen av filmen fra 1992 ser Jack Harlow og Sinqua Walls slå seg sammen for å spille et par basketball hustlers som ønsker å tjene litt ekstra penger.