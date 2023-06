Disney Dreamlight Valley 2023-veikartet bekrefter Vanellope og Belle

HQ

Gameloft har også skissert sine planer for andre halvdel av 2023 for Disney Dreamlight Valley. Som avslørt i et veikart vet vi hva som kommer i juni, til sommeren, i september og i slutten av 2023.

Denne måneden kommer oppdateringen The Remembering, som skal avsløre hemmeligheten bak The Forgetting. Vi har blitt fortalt at vi vil kunne dekorere drømmer som en del av dette tillegget. Star Path vil også forsøke å feire Disneys 100-årsjubileum her, og dette vil pågå frem til septemberoppdateringen.

I løpet av sommeren kommer det en oppdatering med en ny funksjon som gjør det mulig for spillerne å vinne premier i spillet, i tillegg til at Wreck It Ralphs Vanellope von Schweetz debuterer i spillet som en ny landsbyboer.

I september kommer Belle sammen med et helt nytt rike. Star Path vil også inneholde uhyggelige godbiter for å markere den kommende halloween.

Til slutt, på ubestemte datoer resten av året, kan vi se frem til nye figurer, nye grenser, flerspiller, en ny Royal Tool og noen andre godbiter.