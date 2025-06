Disney Dreamlight Valley kommer til Switch 2

HQ

Ingen Nintendo-konsoll er selvsagt komplett uten Animal Crossing. Men ... ingenting av den typen har ennå blitt annonsert for Switch 2, selv om vi er sikre på at det vil komme, etter hvert.

Det betyr imidlertid ikke at det mangler flotte life-sims til konsollen. Nå kunngjøres det via Instagram at Disney Dreamlight Valley er på vei til plattformen, samtidig som det bekreftes at originalversjonen fra Switch også fungerer uten problemer :

"Vi er glade for å kunngjøre at Nintendo Switch-versjonen av Disney Dreamlight Valley er kompatibel med Nintendo Switch 2!

"Følg med for mer informasjon om en Nintendo Switch 2-versjon av spillet."

Forhåpentligvis trenger vi ikke å vente for lenge på en oppdatert versjon, noe som er en fin trøst i påvente av Animal Crossing vi ser frem til, ikke sant?