Disney Dreamlight Valley vil ikke lenger være gratis å spille

HQ

Disney Dreamlight Valley forlater tidlig tilgang 5. desember, og det ble lovet at spillet skulle bli gratis å spille. Nå har utviklerne ombestemt seg. Alle som ønsker å kjøpe spillet, må fortsatt betale for det. Opprinnelig var tanken at spillet skulle ha en betalt tidlig tilgang, og når fullversjonen av spillet ble lansert, skulle det være gratis.

I et blogginnlegg sier utvikleren Gameloft: "Med tanke på den offisielle lanseringen og erfaringene vi har gjort oss fra Early Access, har vi tatt beslutningen om å forbli et betalt spill i overskuelig fremtid. Det betyr at vi ikke kommer til å gå over til å bli et gratisspill når vi forlater Early Access den 5. desember."