Disney Dreamlight Valley vokser med Alice in Wonderland Kingdom fra 23. april

Mikke Mus-skaperens fortryllende livssimulering, Disney Dreamlight Valley, vil utvide sine fantasigrenser med et nytt kongerike og to nye figurer som blir med på eventyret. Ingen ringere enn Alice og Cheshire-katten i kongeriket Alice i Eventyrland. Denne helt gratis innholdspakken er en del av Wonderland Whimsy-oppdateringen, som slippes den 23. april på alle plattformer (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC og Apple Arcade).

I denne oppdateringen må spillerne følge en mystisk hvit kanin gjennom Dreamlight Valley, som fører dem ned i et kaninhull til Eventyrland, der de møter Alice og begir seg ut på leting etter henne med "hjelp" fra Cheshire-katten, og løser gåter og gåter for å få begge karakterene tilbake til dalen og slå seg til ro der.

Wonderland Whimsy gir også noen livskvalitetsforbedringer til spillet, for eksempel muligheten til å "de-fabrikkere" gjenstander (mot en liten avgift) og gjenvinne materialene for å bruke dem til noe annet. Lagringskapasiteten til kistene har også blitt utvidet, og rutenettet for plassering av gjenstander har blitt visuelt forbedret.

I tillegg til Alice i Eventyrland inneholder denne oppdateringen en pakke med eksklusive Premium Shop-gjenstander fra Star Wars-universet i spillet, kun i en begrenset periode. Fra 23. april til 14. mai kan du blant annet få et skinn i Naboo-stil, en Jedi-positur for å ta bilder, et lasersverd som håndholdt tilbehør og nye dekorasjonsgjenstander med "galaktiske" motiver.

Sjekk ut alle detaljene i videoen som utviklerne av Disney Dreamlight Valley har delt nedenfor.