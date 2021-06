Disney endrer navnet på Boba Fett sitt Slave 1

Star Wars-universet er kjent for å ha endret en rekke ting gjennom årene, og da har ofte George Lucas fått skylden. Det skal sies at Disney har gjort noen endringer etter at de overtok rettighetene også, og nå er det tid for enda en.

Mange har lurt på hvorfor Boba Fett sitt romskip, som frem til nå har blitt kalt Slave 1, kun heter Boba Fett's Starship i Lego sitt nye The Mandalorian-sett, og nå har Jedi News fått svar. Nettsidens James Burns spurte nemlig Jens Kronvold Frederiksen ("Design Director" hos LEGO Star Wars) og Michael Lee Stockwell ("Lead Designer" hos LEGO Star Wars) om dette, og de to bekrefter at dette er et navneskifte etter ønske fra Disney. De sier at Slave 1 ikke er et navn Disney ønsker å bruke i det hele tatt lengre, så det kan virke som om gigantselskapet også her er forsiktig med å ha navn eller teriminologier som kan skape assosiasjoner til noe som kan støte folk.